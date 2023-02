Pininfarina Battista stabilisce nuovi record in India

La Pininfarina Battista, hypercar elettrica da ben 1917 CV e 2340 Nm, dal costo di circa 2,2 milioni di euro, ha stabilito nuovi primati durante un evento in partnership con Autocar India. Presso la pista di Natrax, la sportiva a batteria ha impiegato appena 8,55 secondi per percorrere il quarto di miglio partendo da ferma, mentre ha percorso gli 800 metri in 13,38 secondi. Due record a cui si aggiunge la performance relativa alla velocità di punta, che è stata di ben 358 km/h, e la rende l'auto più veloce in India.

Inoltre, con Renuka Kirpalani al volante, ha toccato i 357,1 km/h, punta velocistica che insignisce la pilotessa indiana del titolo di donna più veloce sul territorio indiano. Performance che si uniscono alle precedenti della Battista, come lo 0-96 km/h coperto in 1,79 secondi, e la frenata da 100 km/h a 0 in 31 metri.