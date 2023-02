Camion con cronotachigrafo alterato, autista nei guai

Circolava con il dispositivo cronotachigrafo privo di sigilli di montaggio, e quindi alterato. Un autista di un autocarro si è visto ritirare la patente di guida, e comminare una sanzione di 1732 euro. L'uomo è stato fermato sulla strada statale 131 diramazione centrale nuorese nel territorio di Budoni una pattuglia della Polizia Stradale di Nuoro - Distaccamento di Siniscola.

Immediatamente gli agenti hanno notato la mancanza di sigilli.

L'alterazione è stata poi confermata in un'officina autorizzata, mentre sono ancora in corso accertamenti tecnici per individuare eventuali altre responsabilità a carico del proprietario del veicolo. Lo scorso anno sono stati sanzionati dalla Polizia Stradale di Nuoro e dai suoi distaccamenti, oltre 30 conducenti per la stessa infrazione, "e ciò, purtroppo, dimostra una non poca diffusione di questo tipo di violazione, soprattutto tra i veicoli provenienti dalle zone portuali - spiega la Stradale - Tale dispositivo, come è noto, effettua una costante registrazione sui tempi di guida dell'autista e la velocità tenuta dal veicolo". Per il controllo di queste apparecchiature la Polizia utilizza dispositivi evoluti, come il "Police Controller", che permette di verificare che i conducenti dei Tir e autocarri rispettino i tempi di guida e di riposo, previsti dalla normativa europea