Ztl: Salvini e Locatelli scrivono all'Anci, aderire a Cude

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, hanno firmato oggi una lettera indirizzata al presidente dell'Anci Antonio Decaro, a seguito del loro incontro affinché l'Associazione possa farsi promotrice dell'adesione alla piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al Contrassegno Unificato Disabili Europeo (Cude). L'obiettivo è quello di agevolare gli spostamenti delle persone con disabilità, garantendo loro il pieno diritto alla mobilità.

"L'adesione alla piattaforma - spiegano Salvini e Locatelli - produrrà effetti positivi tangibili che riguarderanno anche gli stessi Comuni che vi aderiranno, con una semplificazione della procedura normalmente necessaria per l'accesso alle zone a traffico limitato e quindi anche ai parcheggi riservati all'interno delle ztl" Nella lettera aggiungono: "si tratta di garantire a tutte le persone con disabilità di poter circolare più agevolmente su tutto il territorio e, in particolare, ad ogni Comune di garantire la mobilità controllando le targhe attraverso le telecamere e lo scambio di dati. L'adesione alla piattaforma da parte di tutti i Comuni - concludono - è fondamentale e non può attendere oltre.

Insieme ad Anci incentiveremo, dunque, l'adesione dei Comuni e il diritto dei cittadini più fragili di poter circolare liberamente e usufruendo dello stesso diritto in maniera omogenea su tutto il territorio".