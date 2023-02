Truffe per compravendita auto su internet, 4 arresti

Un'operazione congiunta della Polizia Stradale di Taranto e del Nucleo Operativo Compagnia Carabinieri di Castellaneta ha portato all'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone ritenute responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla compravendita di auto di provenienza illecita tramite piattaforme internet. Il provvedimento, disposto dal gip del Tribunale di Taranto Benedetto Ruberto su richiesta della procura, è stato notificato nelle province di Taranto, Matera e Lecce. Sono stati inoltre denunciati in stato di libertà 6 indagati coinvolti a vario titolo nei reati di truffa in concorso con i partecipi dell'organizzazione. Gli investigatori hanno individuato complessivamente 14 auto commercializzate illegalmente su tutto il territorio nazionale. L'attività investigativa è iniziata nel mese di agosto 2021 a seguito delle numerose denunce-querele presentate da ignari acquirenti o venditori di auto. L'illecito profitto ammonterebbe complessivamente a circa 400mila di euro.

A capo della presunta associazione c'era un tarantino che, sfruttando la titolarità di una società di Laterza dedita al commercio on-line di autoveicoli, ma in realtà non attiva, contribuiva a rendere veritieri gli annunci di vendita delle vetture inseriti sui siti on-line Subito.it e/o Facebook-Marketplace. Tutti gli associati, secondo l'accusa, avrebbero partecipato a numerose truffe, in qualità di presunti venditori, acquirenti o titolari di contratti di noleggio dei veicoli utilizzati nella illecita commercializzazione.