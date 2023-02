Transizione energetica al #FORUMAutoMotive, appuntamento a Milano

La transizione energetica ed ecologica della mobilità, con le sue diverse ricadute (ambientali, economiche e sociali), le sue contraddizioni e le criticità sarà il tema principale del prossimo appuntamento con #FORUMAutoMotive, che torna a Milano il 20 (in streaming, a porte chiuse) e il 21 marzo (in streaming e in presenza previo registrazione sul sito).

A rappresentare il governo all'evento saranno il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, il 20 marzo, e il viceministro Galeazzo Bignami, il 21.

Parteciperanno al dibattito anche rappresentanti della filiera automotive, delle imprese, costruttori, importatori, rappresentanti delle Case petrolifere, del mondo energy, della polizia e del mondo civile.

Due i focus dell'evento: le contraddizioni della transizione ecologica della mobilità e la revisione del Codice della Strada.

Ad aprire i lavori sarà Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive che proclamerà e intervisterà il "Personaggio dell'anno per #FORUMAutoMotive 2023".

Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/forumautomotive/.