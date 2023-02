Smog: a Roma il 26 febbraio quarta domenica ecologica 2022/2023

Il 26 febbraio a Roma è prevista la quarta domenica ecologica, la penultima delle cinque stabilite dalla Giunta capitolina per questo inverno. In particolare ci sarà il blocco totale della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella nuova ZTL, la cosiddetta "Fascia Verde", a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Il provvedimento riguarderà anche le vetture fornite di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato. Saranno al contempo intensificati i controlli per l'accertamento del rispetto delle norme relative al divieto di combustione all'aperto.

Potranno circolare liberamente i veicoli a metano, GPL, a trazione ibrida e a trazione elettrica; veicoli ad accensione comandata dotati di un doppio sistema di alimentazione "BI-FUEL" (benzina-GPL o benzina-metano) anche trasformati, marcianti con alimentazione a GPL o metano e appartenenti alla classe di omologazione "EURO 3" e successive; autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina)"EURO 6"; ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi "EURO 2" e successivi; motocicli a 4 tempi "EURO 3" e successivi.

Per avere l'elenco completo delle esenzioni/deroghe al divieto di circolazione si può consultare il testo integrale dell'ordinanza visibile sul sito del Comune di Roma.

Inizialmente la "domenica ecologica" era stata programmata per il 5 febbraio ma poi è stata posticipata al 26 febbraio per garantire un regolare svolgimento della campagna elettorale per le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. La quinta ed ultima domenica ecologica di questa stagione è prevista per il prossimo 26 marzo 2023.