All'autodromo del Mugello stagione 2023 con MotoGp e Ferrari

Tutto è pronto all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) per l'apertura della stagione motoristica 2023. Saranno due i momenti clou: il campionato mondiale di motociclismo con il Gran premio d'Italia, fissato dal 9 all'11 giugno, e le finali mondiali dei campionati Ferrari dal 26 al 29 ottobre. Il motomondiale è stato ospitato per la prima volta nel 1976 e poi ininterrottamente dal 1994 (ad esclusione del 2020, anno della pandemia), mentre le Finali mondiali del Ferrari Challenge, il campionato monomarca del Cavallino, saranno il gran finale di stagione con la partecipazione di centinaia di vetture della fabbrica di Maranello, provenienti da tutti i continenti.

Il primo semaforo verde, invece, si accenderà il fine settimana del 26 marzo con la 'Hankook 12h Mugello', gara endurance inserita nel calendario della '24h series Europe'.

Torneranno anche i doppi appuntamenti con il Campionato italiano velocità di motociclismo (il 14 maggio e il 3 settembre) e con l'Aci racing weekend dei campionati italiani di auto (9 luglio e 1 ottobre). Non mancheranno i momenti amarcord con la Mugello classic, riservata a vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo fra gli anni 50 e 2000, e la rievocazione dello storico circuito stradale del Mugello. Il circuito sarà inoltre sempre aperto per test privati di auto e moto, previa l'iscrizione al club organizzatore.