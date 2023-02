Peugeot 205 compie 40 anni

Il 24 febbraio 1983, Peugeot toglieva il velo alla 205, il modello - sottolinea la casa del Leone - che ha segnato l'ingresso del marchio nell'era moderna, in termini sia di prodotto sia di marketing e di sport motoristici.

Oltre che nei quattro stabilimenti di Mulhouse, Poissy, Madrid e Sochaux, dall'aprile 1984 venne attivata una linea di montaggio per assemblare le parti staccate provenienti dalla Francia a Somaca, in Marocco. La presentazione ufficiale fu in Africa nel febbraio 1983 e la gamma di lancio fu articolata, fin dal debutto, già in sette versioni. In termini di design, tecnologia e marketing, la Peugeot 2'05 rappresenta un punto di svolta: mentre la maggior parte delle auto del Leone precedenti erano state disegnate da Pininfarina, è il progetto degli stilisti interni guidati da Gérard Welter a vincere il concorso indetto internamente, con un design molto moderno e fluido (a Pininfarina viene dato in seguito l'incarico di sviluppare la versione cabriolet).

Le immatricolazioni del brand Peugeot nel 2022 sono state 1.056 182. Le vendite fuori dall'Europa sono il 27,4% di quelle globali, con un aumento di + 3,7 punti rispetto al 2021; 38 paesi battono il loro record di quota di mercato. Una Peugeot su 5 immatricolate ha la spina.