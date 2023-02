F1, Verstappen e Ferrari Sainz davanti nei test in Bahrain

Primi giri veri in Bahrain per la Formula 1 2023 e stessi protagonisti dell'anno scorso. Nella mattinata della prima giornata di test ufficiali sulla pista di Sakhir, con i motori spenti per la pausa pranzo, a guidare è la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen con il miglior tempo di 1:32.959 e 71 giri all'attivo. Dietro all'olandese sempre con gomme medie la Ferrari di Carlos Sainz staccata di quasi tre decimi ( +0.294) e la Williams di Alexander Albon ( +0.712 con gomme soft). Quarto tempo per la Alfa Romeo del cinese Zhou (+0.764) davanti alla Mercedes dio George Russell (+1.215 e 69 giri).

Nel pomeriggio in pista Charles Leclerc per la Ferrari e Lewis Hamilton per la Mercedes, mentre per la Red Bull continuerà a correre Verstappen. Sono positive le prime impressioni del nuovo team principal della Ferrari Frederic Vasseur durante la prima giornata di test a Sakhir in Bahrain. "È una fase preliminare, ma le sensazioni son buone. Era importante fare chilometri, stiamo sviluppando il piano previsto - ha detto il team principal della scuderia di Maranello - La Ferrari è un grande team, le sensazioni sono positive e tutto è andato bene - spiega a Sky - Tutti i team di Formula 1 hanno lo stesso Dna, ma qui le motivazioni e la passione che circonda la squadra è più visibile. Quando sei un racer, però, lo sei in Italia come in altri Paesi". Il primo pilota della Ferrari a scendere in pista è stato Carlos Sainz che, per la prima volta, sta lavorando fianco a fianco con Vasseur. Lo spagnolo era un "vecchio pallino" del team principal: "Sono stato vicino a lavorare con lui alla Renault, poi ho provato a prenderlo alla Sauber, ma non ha voluto - ha raccontato - Sainz è un pilota solido, adesso siamo insieme dopo essere stati vicini a lungo.

Le sensazioni sono buone, sono soddisfatto della coppia di piloti". Discorso diverso, invece, per Charles Leclerc, ritrovato da Vasseur dopo tre anni: "Adesso è più maturo - spiega il team principal - Finora sta andando bene, ma lui ha fatto bene in qualunque team. Ci vogliamo bene e c'è collaborazione".