Maserati GranTurismo, Museo Nicolis casa Heritage Design

In occasione del lancio della nuova GranTurismo e in particolare della produzione del video training destinato alle concessionarie del Tridente di tutto il mondo, Maserati ha scelto il Museo Nicolis a Villafranca di Verona come casa dell'Heritage Design e le sue collezioni. L'unicità e la conservazione del percorso espositivo museale hanno fatto del Nicolis l'ambiente ideale per ricostruire l'heritage e l'evoluzione storica del Tridente in dialogo con dettagli, modelli, motori ed elementi rari. Un intero piano si è trasformato in set ospitando le riprese del team di Maserati, dando al pubblico in visita l'opportunità esclusiva di poter vedere dal backstage le Maserati contemporanee a confronto con la loro genealogia, in un parterre storico d'eccellenza.

"E' un grande onore per noi collaborare con un brand come Maserati, tutt'oggi ammirato in tutto il mondo - ha detto Silvia Nicolis, presidente del Museo - Essere stati scelti per questo progetto rappresenta un riconoscimento concreto del significato culturale del Museo e dei suoi valori".

"Per poter scrivere il futuro - ha ribadito - è fondamentale partire dalle origini ed è un'immensa soddisfazione che le collezioni del Museo vengano considerate un valido strumento di ricerca e un interlocutore attivo nell'ampio panorama contemporaneo dell'automotive".

Per il percorso di training Maserati, che abbraccia 75 anni di produzione di auto gran turismo e più di 20 modelli realizzati, sono state scelte cinque vetture, le più iconiche.

Sono la 3200 GT del 2000, la GranTurismo M145 del 2014 e tre gioielli del Museo, la A6 1500 del 1947, la 3500 GT del 1958 e la Ghibli 4700 del 1972.

Nell'assoluto equilibrio tra bellezza e funzionalità, la nuova GranTurismo presenta linee arrotondate e forme continue, in sintonia con il tratto elegante e deciso del passato. Il team del Tridente ha pertanto deciso per questo video di ricostruire la storia del design GranTurismo per tracciarne le costanti e valorizzare al massimo il capolavoro di lusso, potenza, design e tecnologia che si concretizza anche nella prima vettura Maserati 100% elettrica.