La Ferrari 499P chiude i test di Monza

La Ferrari 499P ha affrontato 2 giorni di test nell'autodromo di Monza, ripercorrendo il tracciato brianzolo dopo i giri compiuti nel mese di ottobre, in vista della sua presentazione ufficiale.

La Hypercar del Cavallino Rampante ha visto alternarsi alla guida i sei piloti che correranno nella massima categoria del mondiale di durata. Si tratta di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, che fanno parte dell'equipaggio della 499P numero 50; e di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, che correranno con la vettura gemella numero 51.

Continua, dunque, lo sviluppo della Hypercar di Maranello in un percorso di messa a punto che la condurrà al prologo della Mille Miglia di Sebring previsto per l'11 e 12 marzo, presso l'International Raceway di Sebring, in Florida.

Tra meno di un mese la 499 P farà il battesimo della gara nella 1000 Miglia di Sebring, e tornerà nuovamente a Monza, a luglio, per la quinta tappa del FIA World Endurance Championship 2023. Miguel Molina ha dichiarato: "Testare la nostra Hypercar su una pista storica come Monza, a meno di un mese dal debutto, è un'opportunità preziosa per continuare a mettere a punto la vettura. Siamo soddisfatti del lavoro svolto, anche se ogni test mette in risalto quei dettagli che vanno ancora compresi e risolti in vista delle competizioni ufficiali".