Benzina: prezzi in calo, al self service 1,862 euro al litro

Praticamente immobili questa mattina le quotazioni dei prodotti raffinati; ancora in calo i prezzi dei carburanti, sia sui listini che nelle medie alla pompa.

Continua ad allargarsi la differenza di prezzo tra benzina e gasolio, ormai vicina ai tre centesimi al litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina gasolio.

Per Tamoil ribasso di due cent/litro sulla benzina. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,862 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,864, pompe bianche 1,858), diesel a 1,835 euro/litro (-5, compagnie 1,837, pompe bianche 1,830).

Benzina servito a 2,003 euro/litro (-1, compagnie 2,045, pompe bianche 1,918), diesel a 1,979 euro/litro (-5, compagnie 2,023, pompe bianche 1,891). Gpl servito a 0,808 euro/litro (invariato, compagnie 0,811, pompe bianche 0,804), metano servito a 1,927 euro/kg (-9, compagnie 1,926, pompe bianche 1,928), Gnl 1,784 euro/kg (-1, compagnie 1,815 euro/kg, pompe bianche 1,761 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,942 euro/litro (servito 2,199), gasolio self service 1,917 euro/litro (servito 2,181), Gpl 0,899 euro/litro, metano 1,944 euro/kg, Gnl 1,736 euro/kg.