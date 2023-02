Venduta all'asta la prima Aston Martin DBS 770 Ultimate

La prima Aston Martin DBS 770 Ultimate è stata venduta nel corso di un'asta di beneficienza a Gstaad, in Svizzera, per l'equivalente di 760.832 euro. Il modello battuto all'asta è contraddistinto da una vernice ultramarine black con tocchi argentati, ed interni cote d'azure blue realizzati dalla divisione Q di Aston Martin per le personalizzazioni.

Si trattava dell'ultima occasione per acquistare una vettura realizzata in appena 499 esemplari già tutti ordinati. Una DBS speciale, spinta da un motore V12 da 5,2 litri in grado di sviluppare 770 CV e 900 Nm di coppia massima, e di raggiungere una velocità di punta superiore ai 340 km/h.

Tra i partecipanti all'evento anche personalità del mondo del cinema, come l'attrice Penelope Cruz, l'attore Christoper Lambert, ed il cantante Mika.