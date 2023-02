Benzina: prezzi poco mossi, ribassi per il diesel

Nuovi ribassi sul diesel, poco mossi i prezzi della benzina. È quanto risulta dall'elaborazione di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 20 febbraio. A muoversi sui prezzi raccomandati del diesel sono state Tamoil e Q8, con un taglio di 2 centesimi. "In attesa di recepire gli ultimi interventi, la media dei prezzi praticati del diesel risulta in lieve calo sul self, poco mossa quella della benzina. In rimbalzo intanto le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi", si legge in una nota.

Il prezzo medio della benzina in modalità self è 1,865 euro al litro (1,866 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,856 e 1,875 euro al litro (no logo 1,864). Il prezzo medio del diesel self scende a 1,841 euro al litro (contro 1,844), con prezzi medi compresi tra 1,833 e 1,849 euro al litro (no logo 1,838).

Sul servito per la benzina il prezzo medio è 2,008 euro al litro (2,007 nella precedente rilevazione) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,949 e 2,077 euro al litro (no logo 1,917). La media del diesel servito rimane a 1,988 euro al litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,921 e 2,053 euro al litro (no logo 1,891).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,798 e 0,829 euro/litro (no logo 0,807). Infine, il metano risulta con prezzi medi tra 1,856 e 2,088 (no logo 1,967).