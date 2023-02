Peugeot da 130 anni in Italia, la prima auto sulle nostre strade

Peugeot è da 130 anni in Italia, secondo mercato più importante al mondo, dopo la Francia, per il brand del gruppo Stellantis. E' stata la Peugeot Type 3 telaio 25, ordinata dal conte Gaetano Rossi di Schio e giunta in Italia il 2 gennaio 1893, la prima auto a petrolio in assoluto a circolare sul nostro territorio e a dare inizio alla motorizzazione della mobilità. Un primato scoperto solo di recente perché quell'auto - custodita da decenni all'interno del Museo Nazionale dell'Automobile, a Torino - era stata catalogata in maniera non precisa. A distanza di 130 anni il brand del Leone punta a salire al secondo posto tra i più venduti nel nostro Paese - ha spiegato Thierry Lonziano, direttore Peugeot Italia - guidando la transizione energetica della mobilità, e fa debuttare sul mercato italiano la nuova e inedita 408. Grazie all'arrivo di 5 versioni 100% elettriche nel giro dei prossimi due anni, entro il 2025 - ha spiegato Phil York, direttore Global Marketing & Communication - Peugeot avrà una versione 100% elettrica di ogni modello in gamma per arrivare al 2030 quando venderà solo modelli 100% elettrici. Peugeot punta, infine, a raggiungere il suo obiettivo di "Carbon Net Zero" entro il 2038. Un obiettivo che va oltre l'elettrificazione al 100% e prende in considerazione i materiali utilizzati per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti, ma anche l'energia utilizzata e l'integrazione dei prodotti in un approccio di economia circolare.