Maserati: Ad Grasso, entro fine anno ai vertici per redditività

Maserati, dal rilancio della marca del Tridente avvenuto nel 2020 - che ha coinciso con il debutto della super sportiva MC20 - ha continuato a procedere ad alta velocità e, rafforzandosi con l'arrivo del suv Grecale e della GranTurismo che è la prima auto del Tridente che ha una versione completamente elettrica, si prepara a posizionarsi entro un anno ai vertici dell'industria auto per la redditività. Lo ha detto Davide Grasso, ceo di Maserati, nel corso di una intervista all'ANSA. "Dopo aver rilanciato il marchio nel 2020 lo scorso è stato un anno di grossa accelerazione - ha detto Grasso -. Stiamo ulteriormente accelerando nel 2023. Abbiamo iniziato con la GranTurismo che sarà presentata e poi venduta quest'anno sia in versione termica che elettrica. I risultati ci sono e Maserati senz'altro accelererà ancora tanto. Ci aspettiamo nel giro di dodici mesi di essere ai vertici nel settore automobilistico per quanto riguarda la redditività".

Il 2023 è anche l'anno in cui la Casa di via Ciro Menotti è tornata anche in pista con la monoposto di Formula E. "La scelta della pista è perfettamente allineata con Maserati - ha detto Grasso - un po' perché nasce dalla pista quasi 110 anni fa, con i fratelli Maserati, ma soprattutto perché è in sintonia con la nostra strategia di elettrificazione".

Dal 2025 tutti i modelli Maserati avranno dunque anche una versione elettrica e entro il 2030 tutta la gamma sarà elettrificata. "Maserati affronta questa sfida con quelli che sono sempre stati i valori della marca. Valori di eccellenza, di innovazione, di performance, di lusso e di design italiano".

"Per quanto riguarda la sfida dell'elettrificazione - ha ribadito il ceo di Maserati - siamo pronti. Siamo pronti anche se le stringenti norme europee sono state approvate soltanto l'altro giorno, questo perché abbiamo la tecnologia, abbiamo i piani e li stiamo eseguendo per consentire già nel 2025 di avere la scelta della nostra gamma tra l'elettrico e il termico. E successivamente per avere la gamma totalmente elettrificata".

Stiamo parlando appunto delle due eccellenze che si chiamano Folgore e Nettuno. "Nettuno - ha sottolineato Grasso - è un motore V6 endotermico eccezionale. E Folgore un motore completamente elettrico. Il primo diciamo tutto made in Italy.

Se non c'è made in Italy non c'è Maserati e quindi Maserati sarà sempre made in Italy in quanto rappresentante dell'eccellenza italiana nel mondo".

"Faccio due esempi che sono assolutamente calzanti: il motore Nettuno che è un motore endotermico made in Maserati e made in Modena, è l'unico motore e il primo che nell'arco degli ultimi dieci anni ha importato una tecnologia che lo precede, in quanto presente nella Formula 1".

"È una tecnologia che rende il motore molto più efficiente.

Siamo l'unico brand che ha trasferito questa soluzione dalla Formula 1 negli ultimi dieci anni. Folgore è invece un sistema di motori, perché nella GranTurismo comprende tre unità che possono sviluppare fino a 1.200 Cv. Siamo assolutamente a livelli top per quanto riguarda la tecnologia dei motori elettrici e quelli endotermici, in termini di performance e di efficienza".