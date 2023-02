Golf Gti, niente più raduni a Worthersee

Il raduno di Volkswagen Golf GTI per antonomasia, quello che si tiene nei pressi del lago Worthersee, in Austria, è stato abolito. Il motivo riguarda l'ecosostenibilità ed il clima locale del comune di Worth, come riporta autocar.co.uk. In realtà, la manifestazione non si tiene più dal 2019, a causa del covid, ma adesso viene cancellata definitivamente.

Si tratta di un evento partito nel 1982, e poi avvalorato dal 2006 dalla partecipazione ufficiale del brand. Tanto che veniva utilizzato per lanciare modelli e concept importanti, come la T-Roc R e la ID R. Forse un domani, a transizione ecologica avvenuta, e con una nuova Golf GTI completamente elettrica potrebbe tornare, ma intanto, per adesso, si chiude un capitolo di storia importante per gli appassionati di un modello divenuto di culto.