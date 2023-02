Corvette Z06 in veste di pace car alla Daytona 500

La Chevrolet Corvette Z06 ha recentemente indossato i panni della pace car in occasione della famosa gara Nascar Daytona 500. Le vettura in questione indossava una livrea blu intervallata da una striscia nera.

Inoltre, era dotata del pacchetto Performance Z07, che arricchisce la Z06 di splitter ed ala posteriore in fibra di carbonio, dell'impianto frenante con dischi carbo-ceramici griffati Brembo, dei cerchi in carbonio, e degli pneumatici Michelin Pilot Cup 2R.

Forte di un V8 5.5 da 680 CV, la Corvette Z06 impiega appena 2,6 secondi per scattare da 0 a 100 km/h, e sfrutta un cambio a doppia frizione tremec ad 8 marce con rapporti accorciati rispetto alla Stingray. Per cui poteva contare di un potenziale importante per svolgere la sua funzione in pista alla stregua delle safety car che vengono impiegate in F1. Con questo modello, che sarà la base per la nuova vettura GT3, la Chevrolet ha siglato la sua quindicesima presenza alla Daytona 500.