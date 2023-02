F1: count down mondiale, in Bahrain le prove generali

Prima le presentazioni delle monoposto 2023, poi le prove generali in pista in attesa del via ufficiale alla nuova stagione con il Gran Premio del Bahrain del 5 marzo. La Formula 1 comincia a prendere forma e con i primi e unici test invernali, da giovedì 23 a sabato 25 febbraio, sullo stesso circuito della prima gara dell'anno, ovvero quello di Sakhir, tra le dune del deserto alla periferia della capitale Manama.

I motori si riaccendono così a tre mesi dal 20 novembre 2022, quando calò il sipario sul Mondiale conclusosi, come è ormai da tradizione ad Abu Dhabi, con la vittoria del campione del mondo Max Verstappen. E proprio sull'olandese volante della Red Bull saranno tutti i riflettori per capire se la scuderia austriaca sarà ancora una volta il team da battere per tutti gli altri.

Compresa la Ferrari, che il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, ha svelato la nuova Rossa, la SF-23, con l'obiettivo dichiarato di riportare a Maranello il Mondiale piloti a 16 anni di distanza dall'ultimo trionfo, di Kimi Raikkonen, nel 2007. Al muretto del Cavallino al posto di Mattia Binotto ci sarà il nuovo team principal francese, Frederick Vasseur, arrivato dalla Alfa Romeo e 'padrino' sportivo di Charles Leclerc. Tanta voglia di crescere e tornare a vincere anche da parte della Mercedes che si veste di nero per dimenticare un 2022 difficile ma chiuso in graduale miglioramento.

Obiettivi e speranze che dovranno confrontarsi con quelli del campione del mondo Verstappen che alla vigilia dei test invernali ha parlato del suo futuro dopo la Formula 1: "Ho già raggiunto ciò che volevo ottenere in Formula 1. Questo renderà ovviamente più semplice la decisione sul dopo. Ho un contratto fino al 2028 che scadrà quando avrò compiuto 31 anni e sarò ancora abbastanza giovane, ma non nego di aver intenzione di fare cose diverse nella mia vita".

Tra queste non ci sarà il ruolo di team principal: "No, assolutamente - ha risposto in una intervista alla CNN - Mi piacciono anche altri tipi di sport motoristici, come le corse di endurance. La F1 ha occupato gran parte della mia vita per tanto tempo. Dobbiamo viaggiare molto e in futuro ci saranno sempre più GP. A quel punto dovremo chiederci se la ricerca di ulteriori vittorie valga o meno la pena di trascorrere così tanto tempo lontani da famiglia e amici".

Dopo le presentazioni delle monoposto 2023 concluse giovedì scorso con la nuova Renault-Alpine A523, mancano solo tre giorni ai primi test: rispetto al 2022 quando le sessioni furono due - una in Spagna a Barcellona e una a Sakhir - quest'anno i protagonisti del Circus a partire da giovedì prossimo avranno tre giorni a disposizione in Bahrain da dividere tra i piloti che potranno dunque contare 'soltanto' su un giorno e mezzo di preparazione prima del primo weekend ufficiale. Il programma prevede 25 ore e mezza di test complessive divise in sei sessioni, con quella del pomeriggio che durerà mezz'ora in più rispetto a quella mattutina. Il semaforo verde in fondo alla pit-lane scatterà alle 10:00 ora locale, le 08.00 in Italia, con pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:00 (ora italiana). Nel pomeriggio la pista sarà aperta fino alle 17:30.

In casa Red Bull Verstappen e il compagno Sergio Perez, avranno entrambi a loro disposizione un'intera giornata di lavoro in pista senza interruzioni. L'olandese aprirà i lavori giovedì, potendosi così mettere per primo al volante della nuovissima RB19 sia nel turno del mattino che in quello del pomeriggio. Sabato invece, per la chiusura dei test, la vettura sarà completamente a disposizione di Perez. L'unico giorno in cui ci sarà un passaggio di consegne tra i due compagni di squadra sarà venerdì. In questo caso Perez aprirà i test nel turno mattutino, mentre il campione del mondo subentrerà nell'abitacolo Red Bull al pomeriggio.