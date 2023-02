All'asta la finta Ferrari del film Ferris Bueller

Sta per andare all'asta una delle finte Ferrari più famose di sempre. La replica fatta realizzare dal regista di Hollywood John Hughes quando stava realizzando il film cult 'Ferris' Bueller's Day Off', sarà infatti messo in vendita da Bonhams Amelia Island Auction il prossimo 2 marzo.



Non potendo puntare su modelli originali di una vera Ferrari 250 GT California Spyder del 1961 per poi distruggerle durante le registrazioni, Hughes e la produzione del film decisero, nel 1985, di far realizzare per l'occasione una delle più famose e più preziose false Ferrari mai prodotte.

In particolare, a mettersi al lavoro sulle riproduzioni furono i tecnici di Modena Design & Development, azienda con sede in California, che ha realizzato un'auto senza motore, che doveva essere poi distrutta nel film, oltre a tre auto guidabili sul set.

Se l'auto poi andata distrutta durante le riprese è stata ricostruita nel 1980 e poi venduta per otre trecentomila dollari nel dicembre dello scorso anno, uno degli esemplari funzionanti, ovvero quello che viene ora messo all'asta, è stato di proprietà di un chirurgo plastico di Los Angeles per molti anni, che l'avesse ricevuto in pagamento da un dipendente della Paramount.

Per l'asta del 2 marzo, da Bonhams si attendono offerte tra i 350.000 e i 450.000 dollari.