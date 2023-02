Roma: da lunedì campagna sulla sicurezza stradale

"Partirà lunedì 20 febbraio la campagna di comunicazione 'Roma sulla strada sicura' - realizzata da Roma Servizi per La Mobilità, in collaborazione con l'Assessorato alla Mobilità e Roma Capitale - per sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole e a tenere un comportamento corretto alla guida". Lo scrive su facebook l'assessore Eugenio Patanè. "La campagna sarà incentrata su tre messaggi - aggiunge - evitare l'uso dell'alcol prima di mettersi alla guida; evitare distrazioni utilizzando lo smartphone e rispettare i limiti di velocità. I tre manifesti su cui è incentrata la campagna, che potete vedere in questo post, saranno affissi in tutta la città e faranno bella mostra sulle tabelle degli autobus Atac, sui grandi impianti a led, sui palazzi in restauro, e sulle paline e le pensiline alle fermate.

Sono previsti anche post sui social istituzionali e annunci radio. Questi alcuni numeri della campagna che sarà "on air" per circa un mese e poi sarà ripetuta periodicamente per tutto l'anno: 1000 manifesti distribuiti su tutto il territorio; pannelli installati su 200 paline degli autobus, 139 pensiline led, 16 grandi Impianti led su palazzi storici e 400 tabelle autobus".