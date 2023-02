Ferrari, innovazione in mostra: ecco Game changers

"Game Changers" è la nuova mostra del Museo Enzo Ferrari di Modena e racconta la storia della Casa di Maranello attraverso gli occhi dell'innovazione. Visitabile dal 18 febbraio 2023 fino al 17 febbraio 2024, è stata realizzata in onore dello spirito innovativo che contraddistingue le auto del Cavallino Rampante sin dalla prima vettura: la 125 S del 1947.

Nel percorso, in cui è possibile visionare i modelli più rivoluzionari per design ed applicazioni tecnologiche, sono presenti auto del calibro della 375 MM, la prima one-off realizzata per conto di Roberto Rossellini e destinata a Ingrid Bergman, e la 166 MM, la prima barchetta con carrozzeria realizzata in alluminio.

Non mancano vetture famose per la loro tecnologia, come la 400 Automatic del 1976, la prima granturismo 2+2 che introdusse la trasmissione automatica; o la Ferrari F1-89, la prima monoposto in assoluto con trasmissione elettroidraulica.

Passando nelle postazioni della sezione Performance, dedicate alla 365 GT4 BB del '73, la prima berlinetta granturismo a motore posteriore dotata di un originale V12 a 180°, ed alla Ferrari FXX del 2005, la prima serie speciale creata esclusivamente per la pista, il percorso espositivo termina con la Purosangue: la prima vettura a quattro porte e quattro sedili di Ferrari. La proposta a ruote alte del Cavallino Rampante interpreta in chiave moderna il concetto game changers.