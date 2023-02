Riapre il ponte di transito per Sellata-Pierfaone

Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, ha disposto, oggi, la riapertura al transito del tratto di strada della SP 146 "Marsico Nuovo- Lama - Sellata", in prossimità degli impianti sciistici di Abriola-Pierfaone (Potenza). L'ordinanza è stata emessa appena terminata l'installazione delle barriere di sicurezza in acciaio bordo ponte ed è stato asfaltato il tratto di strada cosi da poter garantire la regolare transitabilità in sicurezza del ponte, del quale è stato sostituito l'impalcato. Negli scorsi weekend, il divieto di transito aveva causato problemi di ordine e sicurezza pubblica, dato l'enorme afflusso di turisti della neve nel comprensorio sciistico, al punto da far convocare al prefetto di Potenza, Michele Campanaro, l'osservatorio provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.