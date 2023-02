Parigi: referendum pro o contro monopattini elettrici il 2/4

I cittadini di Parigi sono chiamati a votare il 2 aprile, dalle ore 9 alle ore 19:00, per esprimersi a favore o contro il mantenimento dei monopattini elettrici in libero servizio: è quanto annuncia in una nota il comune di Parigi. Aperto a tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali, questa forma di referendum comunale si basa sulla domanda: "Favorevole o contrario ai monopattini in libero servizio a Parigi?". Intervistata dal quotidiano le Parisien, il 15 febbraio, la sindaca di Parigi, si è detta piuttosto favorevole a un divieto "ma rispetterò il voto dei parigini", ha sottolineato. Il ministro dei Trasporti, Clement Beaune, si dice invece più propenso a una migliore regolazione dei monopattini elettrici al livello nazionale. Dinanzi alla situazione divenuta sempre piu' caotica nelle strade di Parigi, la sindaca sta tentando di correre ai ripari. Nelle scorse settimane, ha anche annunciato un "codice della strada" ad hoc contro la guida selvaggia entro l'estate 2023. La lotta contro il "disordine in strada e sui marciapiedi" e' la priorita' , ha fatto sapere l'assessore alla sicurezza, Nicolas Nordman, annunciando mille agenti in piu' nella polizia municipale per il 2023. Nella capitale francese gemellata con Roma, gli incidenti legati a bici e monopattini sono aumentati esponenzialmente. Tra le vittime, il 14 giugno 2021, anche Miriam, una 31enne toscana che lavorava come cameriera in un ristorante italiano, travolta ed uccisa da due ragazze a bordo di un monopattino elettrico. Le investitrici non si sono nemmeno fermate per soccorrerla.