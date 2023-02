Interporto Prato, 75 posti Tir prenotabili e sicuri

L'Interporto della Toscana Centrale, a Prato, sempre più strategico in chiave nazionale ed europea grazie a due finanziamenti ricevuti dal polo logistico di Prato per un totale di 3,2 milioni di euro: 1,7 milioni stanziati dal ministero delle Infrastrutture, 1,5 milioni dall'Europa. I fondi serviranno a dotare l'Interporto di 75 parcheggi 'certificati' per Tir, dotati di massima sicurezza grazie a sbarre e impianto di videosorveglianza, servizi a supporto degli autisti (docce, punto ristoro e wi-fi) e un sistema di prenotazione che consente in tempo reale di garantirsi il parcheggio partendo da qualsiasi zona d'Europa.

Il finanziamento europeo rientra nel progetto di sosta sicura per autocarri sulla rete stradale italiana e sui corridoi fra Baltico e Adriatico, Scandinavia e Mediterraneo, e Mediterraneo e Reno-Alpino. La gara per il primo lotto di parcheggi è stata pubblicata nelle scorse settimane e l'aggiudicazione dei lavori è imminente. I cantieri dureranno 10 mesi.

"Un camionista che, ad esempio, parte dal nord Europa per trasportare merce in Italia già alla partenza potrà comodamente prenotare il suo posto Tir - spiega il presidente dell'Interporto Toscana Centrale, Francesco Querci -. All'arrivo potrà parcheggiare senza difficoltà, lasciare il mezzo custodito e usufruire di convenzioni sul territorio. Questi finanziamenti testimoniano come il nostro polo logistico stia seguendo alla lettera gli indirizzi sia della Commissione Europea che del Ministero. E adesso l'obiettivo è quello di ottenere dal ministero finanziamenti per la digitalizzazione delle nostre aree, anche grazie alla fondamentale collaborazione con Uir".