Benzina: Qe, self sale a 1,866 euro al litro

Prezzi dei carburanti in lieve aumento: il prezzo medio praticato della benzina in modalità self - secondo le elaborazioni di Quotidiano energia - è 1,866 euro al litro (1,863 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,860 e 1,875 euro al litro (no logo 1,863). Il prezzo medio praticato del diesel self è fermo a 1,848 euro al litro, con prezzi medi compresi tra 1,840 e 1,855 euro al litro (no logo 1,844). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 2,007 euro al litro (2,005 nella precedente rilevazione) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,951 e 2,077 euro al litro (no logo 1,916). La media del diesel servito resta a 1,993 euro al litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,928 e 2,058 euro al litro (no logo 1,897). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,800 e 0,829 euro al litro (no logo 0,806). Infine, il metano risulta con prezzi medi tra 1,839 e 2,111 (no logo 1,972).