Auto: Gentiloni, dobbiamo stare nella transizione ecologica

"Per quanto riguarda la transizione ecologica , dobbiamo decidere come Europa e italiani se questa transizione c'è, perché è una sfida globale, con enormi investimenti americani e cinesi. Io penso che dobbiamo stare in questa partita. Oltretutto, la decisione sulle auto a benzina e diesel è stata condivisa da tutti i governi europei, compreso quello italiano. Dobbiamo accompagnare queste misure con strumenti di sostegno". Così il Commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni (Pd), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.