Urso, possiamo vincere sfida auto elettrica ma Ue investa

"L'Italia può vincere la sfida" dell'auto elettrica, "ha tutti gli elementi per farlo", ma "abbiamo bisogno che l'Europa si muova nella stessa direzione per concentrare le risorse su quegli investimenti che servono a rafforzare il nostro sistema produttivo nella duplice transizione digitale ed ecologica". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine della cabina di regia sull'internazionalizzazione alla Farnesina.

Urso ha fatto riferimento a "investimenti sulle catene di valore, sui chip e semiconduttori, sull'intelligenza artificiale, sulla tecnologia green, sulle batterie elettriche, su tutto quello che può consentire la riconversione produttiva di un settore così significativo per il nostro sistema industriale che è l'automotive".