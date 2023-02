Smog: da venerdì a Milano scattano divieti di primo livello

Ieri è stato raggiunto a Milano, Monza e Cremona il sesto giorno consecutivo di superamento del limite giornaliero del livello di Pm10, l'inquinante più pericoloso, e il quinto giorno a Lodi e Mantova per questo da domani in queste città e nelle rispettive province scattano i divieti anti smog.

Visto lo sciopero nazionale del trasporto pubblico indetto per domani, come spiegano dalla Regione, solo per questa giornata le misure saranno applicate nell'ambito del riscaldamento e per le pratiche agricole e zootecniche mentre non coinvolgeranno la mobilità.

In agricoltura, che in questo periodo potrebbe aver determinato più di altre sorgenti i superamenti, è vietato lo spandimento dei reflui zootecnici, salvo iniezione diretta o interramento immediato. Per il riscaldamento invece è previsto il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa - in presenza d'impianto di riscaldamento alternativo - con emissioni inferiori o uguali a 3 stelle.

Relativamente al traffico, le limitazioni si attivano nei Comuni con oltre 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria in fascia 1 e 2.

In questo caso non possono circolare le auto di classe fino a euro 4 diesel dotate di filtro antiparticolato, dalle 8.30 alle 18.30, oltre a quelle già soggette alle limitazioni permanenti.

Le limitazioni sono attive anche per i veicoli che utilizzano Move-in (con esclusione dei veicoli commerciali e dei veicoli Euro 5 che non rientrano nelle limitazioni regionali).