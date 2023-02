Lamborghini, tutti i festeggiamenti per i 60 anni

Lamborghini nel 2023 festeggia il suo sessantesimo anniversario, ricordiamo che l'azienda venne fondata il 6 maggio del 1963, ma le attività in programma sono iniziate il 19 gennaio scorso, con l'inaugurazione del rinnovato Museo della casa, a Sant'Agata Bolognese.

Il prossimo evento in calendario è il "Lamborghini Day Japan - 60th anniversary", che si terrà il prossimo 23 febbraio a Suzuka in Giappone, e sarà il primo a livello internazionale.

Poi sarà la volta del Regno Unito, con il "Lamborghini Day UK" previsto per il 29 aprile sul circuito di Silverstone. Di grande importanza è il tour "60° Anniversario Giro" , che terminerà il 28 maggio in Piazza Maggiore a Bologna, con il concorso d'eleganza denominato "Concorso In Piazza", ed una grande festa aperta al pubblico. Il "60th Anniversary Giro" si terrà anche in America durante l'estate, e, a settembre, sarà la volta della Cina continentale con il "Giro China". Nello stesso mese il Polo Storico di Automobili Lamborghini, dipartimento che si occupa della protezione, conservazione e restauro del patrimonio motoristico del marchio, prevede l'organizzazione del "60th anniversary Polo Storico Tour" riservato alle auto d'epoca Lamborghini in Italia.

Mentre, ad ottobre, si terrà per la prima volta il "Lamborghini Festival", presso il circuito di Vallelunga, a Roma, per celebrare e mostrare il dna del brand e le vetture track-oriented. Non mancheranno, a novembre, le "Grand Finals" del "Super Trofeo Lamborghini", sempre sul circuito di Vallelunga, che riuniranno auto da 3 continenti.