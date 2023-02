Women's World Car of the Year, elette le auto finaliste

La giuria del Women's World Car of the Year ha eletto le sei auto vincitrici nelle rispettive categorie dell'edizione 2023.



Si contenderanno il titolo di miglior Women's World Car of the Year, che verrà assegnato l'otto marzo da un team di 63 giornaliste automotive provenienti da 45 paesi, sparsi in tutti i cinque continenti. È l'unica giuria tutta al femminile nel settore automobilistico.

Le auto in gara sono state sottoposte a severi test di guida, analisi dettagliate e attente valutazioni comparative.Le auto finaliste, secondo il giudizio del WWCOTY, rappresentano l'eccellenza nei loro segmenti su aree cruciali come sicurezza, guida, comfort, tecnologia, design, efficienza, impatto sull'ambiente e rapporto qualità-prezzo.

Le sei vincitrici di categoria sono: Kia Niro nella Urban Car; Jeep Avenger in Family Suv; Citroën C5 X in Large Car; Audi RS3 in Performance Car; Nissan X Trail in Large Suv e Ford Ranger in Pick-Up e 4x4. Per scoprire quale sarà la tredicesima Women's World Car of the Year, l'appuntamento è fissato all'otto marzo.