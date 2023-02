Frodi: Gdf denuncia distributore di carburanti a Lucca

Denunciato per frode commerciale il titolare di un distributore di carburanti di Lucca poiché dalle analisi è emerso che vendeva diesel non a norma e con un potere infiammabile minore a quello richiesto. L'indagine della guardia di finanza è scaturita dai controlli sulla distribuzione stradale finalizzati, non solo a garantire il corretto assolvimento degli obblighi impositivi, ma anche il regolare funzionamento dei sistemi di erogazione, la qualità del prodotto venduto e la trasparenza dei prezzi al consumatore. L'esito delle analisi ha infatti permesso di riscontrare una non conformità del campione di gasolio prelevato per quanto riguarda il grado di infiammabilità, risultato notevolmente inferiore al limite previsto dalle vigenti normative.