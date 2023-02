Ferrari Purosangue, un video per il lancio in Norvegia

La Ferrari Purosangue è entrata subito nel cuore degli appassionati, per via del suo design senza tempo e delle caratteristiche tecniche che la rendono unica, a cominciare dal motore V12 aspirato da 725 CV che le consente di superare i 310 km/h. La proposta a ruote alte del Cavallino Rampante è sbarcata anche sul mercato norvegese e, per l'occasione, la Casa di Maranello ha diffuso un video sul suo canale YouTube, in cui una Purosangue attraversa un affascinante scenario nordico. Nel corso di un minuto e quaranta secondi, un esemplare di colore rosso percorre strade lambite da un mare impetuoso, viaggia su percorsi adiacenti le foreste, e viene impegnata lungo tornanti di montagna prima di giungere in una location selvaggia in cui si palesa l'aurora boreale. Il tutto è condito dal sound inconfondibile del V12 e dal comfort garantito dai quattro posti di cui dispone. Infatti, la Purosangue offre un'ampia abitabilità anche nella zona posteriore, come abbiamo potuto constatare nel corso della presentazione statica. Al momento, gli esemplari per i primi due anni di produzione sono stati tutti prenotati, segno che c'era grande attesa per questa vettura made in Maranello.