La nuova Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2023 è tornata in pista a Fiorano dopo i primi giri effettuati subito dopo la presentazione di ieri. I 100 Km del filming day sulla pista di casa, alla presenza di circa 400 tifosi, è terminato attorno alle 13 e senza intoppi per la SF-23.

Rispetto a ieri, i piloti hanno potuto spingere un po' di più prima di dedicarsi alle riprese (per sponsor e non solo).

Charles Leclerc sulla SF-23 al mattino, poi Carlos Sainz. Nel pomeriggio prove di pit stop.