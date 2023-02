F1: Mercedes presenta la W14, nel 2023 torna la livrea nera

La Mercedes ha svelato la vettura per la stagione 2023. E' la W14 - in livrea completamente nera - mostrata nel corso di una presentazione speciale in diretta da Silverstone. Così come la Ferrari, che ieri ha presentato la SF-23, la Mercedes punta su questa monoposto per vincere i Gran Premi e tornare a lottare per il titolo dopo due stagioni dominate dalla Red Bull.



L'ultima creazione di Mercedes segna un ritorno al nero, colore che aveva utilizzato in precedenza nel 2020 e nel 2021, dopo aver utilizzato nel 2022 il più tradizionale argento.

Il team principal del team Toto Wolff, i piloti Lewis Hamilton e George Russell e la nuova riserva Mick Schumacher erano tutti presenti alla cerimonia. "Le nostre speranze e aspettative sono sempre di essere in grado di lottare per un campionato del mondo. I nostri concorrenti sono stati molto forti l'anno scorso, ma stiamo recuperando terreno - ha dichiarato Wolff - Correre davanti richiede resilienza, lavoro di squadra e determinazione. Non lasceremo nulla di intentato nell'inseguimento per ogni millisecondo. Faremo di tutto per tornare davanti".

Quanto al ritorno al nero, dovuto prevalentemente alla fibra di carbonio a vista per perdere più grammi possibile, Wolff ha aggiunto: "Eravamo in sovrappeso l'anno scorso. Quest'anno abbiamo cercato di capire dove possiamo spremere ogni singolo grammo".