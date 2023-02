Benzina: prezzi in calo su diesel, benzina stabile

Intervento al rialzo sulla rete carburanti. Come si legge nelle elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 14 febbraio, "dopo i rincari delle precedenti sedute, oggi si registra un aumento di Eni sui prezzi raccomandati dei due carburanti (+1 centesimo)". "In attesa di recepire questo movimento, il monitoraggio dei prezzi praticati alla pompa mostra medie nazionali ancora in leggero calo sul diesel e stabili sulla benzina. Nel dettaglio il prezzo medio praticato della benzina self è fermo a 1,862 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,854 e 1,869 euro/litro (no logo 1,862). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,849 euro/litro (contro 1,852), con le compagnie tra 1,845 e 1,854 euro/litro (no logo 1,848)". Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,005 euro/litro (2,006 il valore precedente) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,950 e 2,070 euro/litro (no logo 1,915). La media del diesel servito è 1,995 euro/litro (contro 1,999), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,932 e 2,053 euro/litro (no logo 1,901). I prezzi praticati del Gpl si trovano tra 0,797 e 0,829 euro/litro (no logo 0,806). Infine, il prezzo medio del metano si posiziona tra 1,877 e 2,144 (no logo 2,003).