Patenti professionali senza fare corso, 12 denunciati

Rilasciavano patenti professionali di guida, la Carta di qualificazione del conducente (Cqc), anche a chi non aveva frequentato regolarmente il corso di 140 ore previsto per poter ottenere il documento che permette di lavorare come autista per il trasporto di merci o di persone. E' quanto scoperto in una scuola di guida della provincia di Arezzo che ha denunciato 12 persone, tra le quali anche alcuni corsisti, e avviato le procedure necessarie per arrivare a sospendere prima e a revocare poi l'autorizzazione all'autoscuola. Gli investigatori hanno accertato che i partecipanti al corso firmavano un registro attestando di essere andati a lezione mentre, invece, erano da tutt'altra parte e i responsabili dell'autoscuola al termine dichiaravano che tutto si era svolto regolarmente. Così i nuovi autisti ottenevano senza fatica il documento che gli era necessario per lavorare, senza aver svolto un'ora di lezione. Tale sistema, osserva la questura, compromette gravemente la sicurezza stradale, e quindi quella di tutti, perché, i neo autisti potevano tranquillamente guidare i loro "bisonti della strada" sebbene privi delle competenze professionali e tecniche necessarie.