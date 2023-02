Daimler Truck Retail Italia sbarca a Piacenza

Daimler Truck Retail Italia, Filiale diretta di Mercedes-Benz Trucks in Italia e già presente a Roma, ha aperto un nuovo impianto presso la località Montale a Piacenza. L'obiettivo dell'operazione è quello di estendere la propria presenza sul territorio nazionale e presidiare una delle più grandi aree industriali europee, con due autostrade, quattro strade regionali, un anello cittadino e diverse linee ferroviarie per il trasporto merci.

L'impianto di vendita e assistenza di Piacenza può contare su uno spazio di 32.000 metri quadri, tecnologicamente avanzato con pannelli solari e presto anche fornito di colonnine di ricarica per i veicoli industriali. All'interno dell'area è collocata anche l'attività del TruckStore, marchio dietro il quale si articola la più grande rete di commercializzazione di veicoli usati plurimarca e la TruckTraining Academy che si occupa di tutte le attività formative rivolte alla rete di vendita ed assistenza Mercedes-Benz Trucks Italia ed ai clienti finali.

"Sono molto orgoglioso - ha dichiarato Lorenzo Cianfoni, Ceo di Daimler Truck Retail Italia - di annunciare l'apertura del nuovo impianto di vendita e di assistenza dedicato ai Veicoli Industriali Mercedes-Benz situato nel cuore industriale del nord d'Italia presso il Polo logistico di Piacenza. Nell'ottica della nostra mission 'customer first' abbiamo deciso di posizionare il nostro nuovo impianto in prossimità delle sedi operative delle maggiori flotte italiane di trasporto" "Abbiamo realizzato una sede innovativa - ha continuato Cianfoni - tecnologica ed a basso impatto ambientale, tema fondamentale nella strategia del Gruppo Daimler Truck, grazie all'utilizzo di materiali eco sostenibili pensata esclusivamente per i nostri clienti truck e in grado di offrire loro prodotti e servizi all'avanguardia".