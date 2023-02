Tutto pronto per The I.C.E. St.Moritz tra passione e glamour

Si scaldano i motori per The I.C.E St.Moritz, il Concorso internazionale d'Eleganza in Engadina, in programma per il 24 e 25 febbraio. Protagonista dell'evento, dedicato alla passione automobilistica, sarà una selezione di auto d'epoca che sfilerà con lo sfondo del lago ghiacciato di St. Moritz.

Le due giornate all'insegna della bellezza e dell'eleganza in versione quattro ruote, sono state pensate per riunire piloti, collezionisti e appassionati che con l'evento avranno anche la possibilità di guidare le proprie vetture sul palcoscenico inedito della pista innevata del lago, che solitamente viene utilizzata per le corse dei cavalli.

Un format, quello di The I.C.E. St. Moritz, che unisce staticità e dinamicità, sport e cultura. Queste caratteristiche che si riflettono anche nella locandina disegnata per l'edizione 2023, che segue la linea tracciata dalle precedenti, con una grafica che si rifà al periodo d'oro di St. Moritz degli anni '50 e '60, tra glamour e grande vocazione sportiva.