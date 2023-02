India, su strada a Mumbai primo autobus elettrico a due piani

Il primo autobus elettrico indiano a due piani e con aria condizionata è in strada da oggi a Mumbai. Il mezzo appartiene alla Brihanmumbai Electric Supply and Transport, (Best), ramo della società pubblica della città.

I funzionari dell'azienda fanno sapere che l'e-bus si muoverà su una tratta già esistente, con il costo del biglietto identico a quello sugli autobus normali, e che per ricaricare interamente la batteria saranno necessari 80 minuti.

La Best dispone già di una flotta di altri 45 bus elettrici di varie dimensioni, ma nessuno è del tipo a due piani. Secondo quanto annunciato oggi, entro la fine dell'anno i veicoli elettrici della compagnia dovrebbero più che raddoppiare, superando il centinaio.