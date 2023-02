Il co-fondatore di Honda entra nella Automotive Hall of Fame

Takeo Fujisawa, co-fondatore della Honda Motor, sarà inserito nella Automotive Hall of Fame in occasione della cerimonia di premiazione in programma a Detroit il prossimo mese di luglio.

Il riconoscimento a Fujisawa si affiancherà quindi a quello assegnato al fondatore di Honda Soichiro Honda, introdotto nella Hall of Fame dedicata al mondo auto, nel 1989, come il primo dirigente automobilistico giapponese premiato.

Nato il 10 novembre 1910, Fujisawa originariamente aspirava a diventare un insegnante, trovandosi invece poi a lavorare come venditore per una società di prodotti in acciaio e poi per una società di legname, prima di incontrare Soichiro Honda nel mese di agosto 1949, circa un anno dopo la fondazione di Honda Motor, una piccola impresa locale a Hamamatsu.

I due hanno stabilito insieme una visione per il futuro della società e Fujisawa si unì all'avventura Honda Motor nel mese di ottobre 1949. Come presidente dell'azienda, Honda ha mantenuto la responsabilità per la progettazione del prodotto, lo sviluppo tecnologico e le operazioni di produzione. Fujisawa lo ha sostenuto con la responsabilità per il lato commerciale della società, dalle vendite al marketing passando per le finanze. La collaborazione durò 25 anni, fino al marzo 1973, quando Honda e Fujisawa si ritirarono dall'attività insieme.