Giornata intensa per le presentazioni ufficiali in Formula 1. Dopo la McLaren, infatti, in serata via i veli ad un'altra monoposto per il Mondiale 2023 a Silverstone in Inghilterra: si tratta dell'Aston Martin. L'AMR23 è la macchina che segna la nuova avventura di Fernando Alonso dopo l'Alpine. Lo spagnolo ex Ferrari farà coppia con il "padrone di casa" Lance Stroll. La "nascita" della nuova Aston segna anche il primo campionato del dopo Vettel.