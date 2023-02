Simula furto scooter per non avere multa, denunciato

Controsenso e senza casco in via della Condotta a Firenze fugge per evitare il controllo dei vigili ma poi lo rintracciano e multano lo stesso. Così un 22enne fiorentino poi denunciato per simulazione di reato; infatti, si spiega da Palazzo Vecchio, dopo aver abbandonato lo scooter ne ha denunciato il furto. L'episodio risale a giovedì scorso e viene reso noto oggi.

Il giovane è stato colto in flagrante da una pattuglia del Reparto Zona Centrale mentre transitava in via della Condotta in senso contrario e senza casco. Dopo che ha abbandonato il mezzo a poca distanza, sono scattate le ricerche anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere. Dopo pochi minuti gli agenti sono stati informati che un giovane corrispondente alla descrizione del fuggitivo - ricavata dalle immagini - si era presentato alla stazione dei Carabinieri degli Uffizi per denunciare il furto dello scooter. Grazie alla collaborazione del personale dell'Arma è stata ricostruita la vicenda. Il 22enne dopo aver abbandonato il mezzo sarebbe corso velocemente a casa per cambiare gli abiti e poi è andato dai carabinieri. Ma non è servito ed è stato scoperto. La polizia municipale gli ha contestato sanzioni per guida senza casco (167 euro con fermo del veicolo per due mesi) e transito controsenso (83 euro) con 4 punti decurtati sulla patente. Inoltre la denuncia alla procura della Repubblica per simulazione di reato.