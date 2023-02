Multe vigili fuori territorio giudice Ivrea accoglie ricorso

Il giudice di pace di Ivrea ha accolto il ricorso di un automobilista di Cuorgnè che era stato multato per un sorpasso non consentito sulla provinciale 13 a San Ponso, nel Torinese. Gli agenti della polizia locale che elevarono la multa, secondo quanto ricostruito in aula, accertarono la violazione trovandosi nel territorio di un altro Comune, di fatto fuori competenza. "Essendo mancata la contestazione immediata dell'infrazione - scrive il giudice nella sentenza - non è certo se la stessa sia stata commessa ancora all'interno della competenza territoriale dell'agente o meno, con conseguente illegittimità dell'accertamento".