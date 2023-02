Designer giapponese ex Pininfarina condannato per eccesso di velocità

Condannato a 4 mesi di prigione con la condizionale per aver superato il limite di velocità a bordo di una Ferrari che lui stesso aveva contribuito a progettare. È accaduto in Giappone, secondo quanto riporta l'agenzia Kyodo News, dove Kiyoyuki Okuyama, noto designer della Pininfarina che aveva contribuito alla realizzazione di molti modelli Ferrari, è stato fermato alla guida del modello Enzo Ferrari a una velocità di 128 chilometri orari, dove il limite era di 40 km orari, su un versante di montagna molto panoramico della prefettura di Yamagata, a nord dell'arcipelago.

Okuyama ha ammesso l'infrazione spiegando alle forze dell'ordine che "voleva esporre il motore alla fresca aria di montagna per farlo raffreddare", in base a quanto riferito dal suo avvocato. Nella sentenza il giudice - pur riconoscendo la pericolosità dell'eccessiva velocità raggiunta dalla vettura, ha deciso di applicare la sospensione condizionale della pena per via dell'ammissione di responsabilità. L'accusa aveva chiesto 4 mesi di carcere.

Oltre che per aver progettato la Ferrari Enzo, il designer 63enne è conosciuto in Giappone per aver lavorato ai treni Shinkansen E7, e alle carrozze dei vagoni letto superlusso della linea ferroviaria Train Suite Shiki Shima.