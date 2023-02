Alfa Romeo presenta due nuovi loghi celebrativi

Semaforo verde per le celebrazioni dei 100 anni del simbolo del Quadrifoglio Alfa Romeo, e per i 60 anni dell'Autodelta. Questi due punti fermi nella storia della casa del biscione sono ancora molto cari agli estimatori del brand. Così, Alfa Romeo ha svelato i due nuovi loghi che saranno presenti nel corso delle manifestazioni dei Club, ed in tutte le attività di comunicazione. Inoltre, ci saranno due novità importanti legate a questi simboli che saranno svelate nel corso del 2023. I nuovi loghi, frutto del lavoro del Centro Stile Alfa Romeo, ripropongono in chiave moderna quelli storici.

Si tratta di un'evoluzione che sottolinea l'impegno del brand nel voler riproporre il concetto di sportività in maniera attuale. Nello specifico, il logo dedicato al centenario del Quadrifoglio evolve esclusivamente nel punto colore, attraverso un cromatismo contemporaneo che si ricollega alla gloria del passato. Mentre il logo Autodelta è stato oggetto di pochi cambiamenti: il nuovo font Sequel, lo stesso della nuova brand identity Alfa Romeo; il tricolore; e l'aggiunta della data dell'anniversario. Un anniversario che verrà approfondito mediante una conferenza presso il Museo di Arese il 5 marzo: precisamente il giorno in cui è stato fondato il reparto corse.

Inoltre, il 25 giugno, nell'ambito dei festeggiamenti per il compleanno del Marchio, verrà celebrato anche il Quadrifoglio Day con tanto di conferenza "Backstage" e parata di vetture Quadrifoglio a corollario dell'evento.