Poche iscrizioni, annullato 39/o Rally del Carnevale

Il 39/o Rally del Carnevale, in programma sabato 18 e domenica 19 febbraio in Versilia, è stato annullato. Ad annunciarlo l'Automobile Club Lucca.

L'Aci Lucca, si spiega in una nota, preso atto di un numero di adesioni insufficiente per il raggiungimento di un'adeguata copertura delle spese di organizzazione, si vede costretto a rinunciare allo svolgimento dell'evento. "Con molta amarezza siamo costretti a sventolare bandiera bianca e ad annullare il Rally del Carnevale: purtroppo il numero degli iscritti raggiunti (37) non è sufficiente a garantire quel necessario equilibrio tra costi e ricavi che deve ispirare ogni gestione virtuosa, non solo dei Rally - ha detto il direttore di Aci Lucca Luca Sangiorgio -. Saremo impegnati nei prossimi giorni come Automobile Club Lucca ad analizzare le cause di questo epilogo non felice e non ci sottrarremo a fare autocritica: certamente, la difficile congiuntura economica e la criticità a reperire sul mercato i nuovi serbatoi, che rappresentano da gennaio 2023 la dotazione obbligatoria per le vetture da competizione, non bastano a spiegare il flop sportivo che si è verificato. È nostro dovere, come istituzione che ambisce ad essere la casa dello sport motoristico, capire le vere ragioni che non hanno spinto gli appassionati a confrontarsi sulle strade che avevamo pensato per il Rally del Carnevale"