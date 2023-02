Monopattino "a 100 all'ora" in tangenziale ad Asti

"Sulla tangenziale di Asti, a 100 all'ora, col monopattino. Educazione, prevenzione, sanzione: siamo già al lavoro per il nuovo Codice della Strada che introdurrà nuove norme e controlli per chi guida i monopattini elettrici".

Lo ha scritto sui social il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, commentando il video virale, pubblicato dal gruppo Welcome favelas di un rider in monopattino elettrico in tangenziale ad Asti.

"E il limite di 20 km orari che raggiungono i monopattini a noleggio - aggiunge Salvini - dovrà essere il massimo di velocità oltre il quale non si possano più vendere o acquistare".



— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 9, 2023