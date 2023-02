Mobilità, nasce Mooneygo nuova app per i pagamenti

Mooney, la fintech controllata da Enel e Intesa Sanpaolo, aumenta il proprio impegno nel settore della mobilità e lancia MooneyGo, la nuova app digitale che include myCicero ampliando l'offerta dei servizi: dal pagamento dei parcheggi all'acquisto di biglietti per treni, bus, metro, taxi e sharing di monopattini e bici, oltre alla visualizzazione di itinerari e orari in tempo reale. Lo rende noto un comunicato ricordando che il mercato dei pagamenti legati alla mobilità in Italia nel 2021 è stato stimato in circa 24 miliardi di euro.

"Il lancio del nuovo brand è la prima tappa di un percorso strategico che preannuncia il nostro ingresso nel mercato del telepedaggio", ha affermato Emilio Petrone, amministratore delegato di Mooney. Gli utenti myCicero possono sfruttare immediatamente con le proprie credenziali tutta l'offerta MooneyGo, ritrovando nell'area personale il borsellino e i ticket acquistati in precedenza. Insieme, le soluzioni della nuova app formano il più ampio ventaglio di servizi di mobilità in Italia.

myCicero, ricorda la nota, ha oltre 2 milioni di utenti registrati, più di 300 comuni coperti in tutta Italia per il pagamento sulle strisce blu e più di 100 compagnie di trasporto pubblico coinvolte, per un totale di quasi 5.000 comuni coperti, oltre 8 milioni di soste su strisce blu pagate e quasi 4 milioni di biglietti e abbonamenti del trasporto venduti tramite app nel 2022.

A luglio 2022 Mooney ha portato al 70% la propria quota di partecipazione in PluService, società controllante di myCicero, aumentando così il proprio impegno nel settore della mobilità.

Con MooneyGo l'azienda consolida ulteriormente il proprio ruolo di open platform per i servizi di pagamento, forte di una rete capillare di 45mila punti vendita in tutta Italia e oltre 20 milioni di clienti.