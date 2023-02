Bentley Bentayga EWB si esplora con la realtà aumentata

Tutti gli estimatori del brand Bentley, nonché i potenziali clienti della Bentayga Extended Wheelbase, possono usufruire di una nuova app con realtà aumentata denominata bentaygaewb AR scaricabile da Google Play store e dall'Apple store. Grazie a questo supporto tecnologico hanno la possibilità di sistemarsi al posto di guida del lussuoso Suv, e di scegliere un luogo nel quale integrare la nuova vettura del marchio inglese. Chiaramente, si possono alternare le livree esterne, il colore della selleria in pelle, e trovare la configurazione che più si abbina allo stile di chi va a configurare la Bentayga Extended Wheelbase. Tra le tante soluzioni proposte ce ne sono due già impostate che rappresentano al meglio le caratteristiche dell'auto in questione: lusso e prestazioni. La prima si esprime attraverso la livrea esterna Rose Gold abbinata agli interni in pelle Porpoise e Linen. La seconda mediante la colorazione Grey Violet completata dalla selleria in pelle Damson e Linen con cuciture a contrasto. Si tratta di configurazioni con la specifica Azure, che annoverano il sistema di etertainment per i sedili posteriori, la Bentley Diamond Illumination, ed il nuovo design trapuntato nell'abitacolo. Quella destinata ad enfatizzare le performance della vettura, vanta anche la specifica Blackline.

L'applicazione permette anche di cambiare le dimensioni di visualizzazione dell'auto, fino ad una simulazione a grandezza naturale, e di effettuare un test drive in terza persona.